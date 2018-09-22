Bursaspor galibiyeti de kaybetmeyi de unuttu

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık dilimde sadece ilk maçta Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olan Bursaspor, ardından oynadığı 5 maçta da berabere kaldı. Yeni sezona Fenerbahçe maçıyla başlayan yeşil-beyazlılar, deplasmanda oynadıkları bu karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe maçının ardından 2. haftada sahasında Kayserispor'u konuk eden Bursaspor, 0-0 biten mücadele sonunda sezonun ilk puanıyla tanıştı. Ligin 3. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanına giden yeşil-beyazlılar, 3 puan hedefiyle çıktıkları bu karşılaşmadan da 1-1'lik skorla ayrılarak yine bir puana razı oldu.

Beşiktaş ile sahasında oynadığı 4. hafta mücadelesinde de bir önceki Atiker Konyaspor maçındaki sonuçla sahadan ayrılarak hanesine bir puan yazdıran Bursaspor, 3 puan hasretini 5. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına bıraktı.

Çaykur Rizespor ile deplasmanda yine 1-1 berabere kalan Bursa temsilcisi, 6. haftada sahasında konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir ile oynadığı maçtan da 0-0'lık sonuçla ayrılarak üst üste 5. beraberliğini elde etti. Ligde son 5 maçtan da beraberlikle ayrılarak, bu sürede ne mağlubiyet üzüntüsü ne de galibiyet sevinci yaşayabilen Bursaspor, 6 haftalık bölümde "ligin en fazla berabere kalan takımı" oldu.