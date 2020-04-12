Bursaspor, genç oyuncularına güveniyor

Geçtiğimiz dönemlerde altyapısından yetişen genç oyuncuları, ciddi bonservis bedelleriyle yurt içi ve yurt dışı transferlere imza atan Bursaspor, genç yeteneklerine verdiği değeri yaptığı sözleşmelerde de gösterdi. Yaşları 19 ile 25 arasında değişen genç oyuncuları ile uzun soluklu sözleşmelere imza atan Bursa temsilcisi, özellikle potansiyele sahip ve gelecek vaadeden bazı oyuncularıyla da sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Kulüp bu hamle ile birlikte, hem genç oyuncularına duyduğu güveni gösterdi, hem de olası bir transfer sürecinde elini güçlendirdi.

4 POTANSİYEL YETENEK

Bu sezon içerisinde A takımda sıklıkla forma giyen ve ilk 11’in de birçok kez değişilmez oyuncusu olan 4 oyuncunun sözleşmesini geçtiğimiz yıl uzattı, buna göre bu oyuncuların sözleşmeleri 2024’de sona erecek. Bu isimlerden biri olan Burak Kapacak, henüz 20 yaşında olmasına karşın ligde çıktığı 18 maçta gerçekleştirdiği 7 asist ile birlikte dikkat çekiyor. 22 yaşındaki Emirhan Aydoğan ise ligde çıktığı 18 maçta 2 gol kaydetti. 23 yaşındaki Sedat Dursun da, ligde 11 maçta görev alırken; bu sezon yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 21 yaşındaki Ramazan Keskin de 7 maçta oynadı ve bir gol kaydetti.