SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Bursaspor, iç saha etkisini kaybetti

Bursaspor, iç saha etkisini kaybetti

03.09.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Bursaspor, iç saha maçlarındaki etkisini de kaybetti.

Bursaspor, iç saha etkisini kaybetti

TFF 1. Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Bursaspor, iç saha maçlarındaki etkisini de kaybetti.

Ligde 3 hafta geride kalırken; evindeki mücadelelerde birer mağlubiyet ve beraberlik alan Bursa temsilcisi, sahasında 4 maçtır da kazanamıyor. Ayrıca, sahasındaki son 6 lig maçında yalnızca bir galibiyet elde eden Bursa ekibi, taraftar desteğine karşın dilediği başarıyı göstermedi.

Geçtiğimiz sezon da, seyircisinin eksikliğini hisseden ve iç saha maçlarında istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor, sahasındaki 17 lig maçında 8'er galibiyet ve mağlubiyet alırken, bir kez de berabere kaldı. Ligi 10. sırada tamamlayan Bursa ekibi, iç saha maçlarında da 10. basamakta yer aldı.

Bursaspor, 2019/20 sezonunda ise sahasında başarılı bir görüntü çizdi. Yeşil beyazlılar; sahasındaki 17 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken sadece 2 kez mağlup oldu. Söz konusu sezonu play-off hattı içerisinde tamamlayan Bursa ekibi, iç saha performanslarında da 3. basamakta yer alarak, sahasında etkili olduğunu gösterdi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FIFA'dan Halil Umut Meler'e görevFIFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Açık yaraya yerleştiriliyor! 3 gün boyunca yara içinde kalıyorAçık yaraya yerleştiriliyor! 3 gün boyunca yara içinde kalıyor
Aziz Yıldırım’dan Kocaelispor’a büyük jestAziz Yıldırım’dan Kocaelispor’a büyük jest
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Kerem'e tokat atmıştı! Verilen ceza açıklandı

Kerem'e tokat atmıştı! Verilen ceza açıklandı

Barcelonalı yıldız İstanbul'a geldi

Barcelonalı yıldız İstanbul'a geldi

Elizabeth'in Ronaldo'dan isteği şaşkına uğrattı

Elizabeth'in Ronaldo'dan isteği şaşkına uğrattı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Mesut Özil şoku! Transfer oluyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu

Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.