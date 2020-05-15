Bursaspor ilk sezonun şampiyonu oldu

Bursaspor, Espor Futbol Ligi'nin ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. FIFA 20'de 11 sanal futbolcuyu 11 kişinin kontrol ettiği oyunda, yeşil-beyazlılar zafer elde etmeyi başardı. FIFA 20'de ikinci sezon 21 Mayıs tarihinde başlayacak. Transferler ise 20 Mayıs'ta sona erecek.
(İHA)
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