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Bursaspor ilk sezonun şampiyonu oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 15.05.2020 15:05 | Son Güncelleme

Yeşil-beyazlılar, Espor Futbol Ligi'nde ilk sezonun şampiyonu oldu.

Bursaspor ilk sezonun şampiyonu oldu

Bursaspor, Espor Futbol Ligi'nin ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. FIFA 20'de 11 sanal futbolcuyu 11 kişinin kontrol ettiği oyunda, yeşil-beyazlılar zafer elde etmeyi başardı. FIFA 20'de ikinci sezon 21 Mayıs tarihinde başlayacak. Transferler ise 20 Mayıs'ta sona erecek.

(İHA)

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