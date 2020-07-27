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Bursaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdı

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.07.2020 17:01 | Son Güncelleme

Bursaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

Bursaspor, İrfan Buz ile yollarını ayırdı

Bursaspor'da sezonun sona ermesinin ardından ayrılıklar başladı.Son olarak Teknik Direktör İrfan Buz, eşyalarını toplayarak kulüp personeline veda etti.

İrfan Buz, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından bugün kulüpten ayrıldı.TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Adana Demirspor’a 0-0’ın rövanşında 4-1 kaybederek elenen Bursaspor’da, Teknik Direktör İrfan Buz’un kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

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