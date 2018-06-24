Bursaspor Jimmy Briand'ın transferinde sona yaklaştı

Bursaspor aradığı forveti Fransa’da buldu. Yeşil-beyazlıların, Guingamp forması giyen Jimmy Briand ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi. Bein Sports'ta yer alan habere göre Bursaspor yönetimi, Fransız kulübü ile bonservis pazarlıklarına başladı. 32 yaşındaki oyuncunun Guingamp ile 1 yıl mukavelesi bulunurken, geride bıraktığımız sezon çıktığı 37 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması
Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere için Beşiktaş harekete geçti
Aykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğu
Çin'de iki kulüp Negredo'ya talip oldu
Fatih Terim'den transfer açıklaması
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Galatasaray Ryan Donk ile anlaşma sağladı
Çağlar Söyüncü: İnşallah Arsenal'e transfer olurum!
Okuyucu Yorumları 0 yorum