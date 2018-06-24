Bursaspor Jimmy Briand'ın transferinde sona yaklaştı

Bursaspor aradığı forveti Fransa’da buldu. Yeşil-beyazlıların, Guingamp forması giyen Jimmy Briand ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi. Bein Sports'ta yer alan habere göre Bursaspor yönetimi, Fransız kulübü ile bonservis pazarlıklarına başladı. 32 yaşındaki oyuncunun Guingamp ile 1 yıl mukavelesi bulunurken, geride bıraktığımız sezon çıktığı 37 lig maçında 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

