Bursaspor Latovlevici ve Santiago Vergini ile anlaşma sağladı!

Süper Lig'de oynadığı iki maçı bir puanla tamamlayan Bursaspor, transferde harekete geçti. Yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan iki isimle dün her konuda anlaşma sağladı. Sol bek Aziz Behich'in satılmasının gündemde olduğu dönemde Latovlevici ile el sıkışan Timsah, Boca Juniors'ın stoperi Santiago Vergini'nin transferini de bitirdi. G.Saray ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Latovlevici ile 1 yıllık mukavele yapacak olan Bursaspor, 30 yaşındaki Arjantinli stopere de 2 senelik imza attıracak.
BURSA'DA 3 EKSİK
Ligin 3. haftasında Konya'ya konuk olacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde dün son çalışmasını yapan yeşil-beyazlılarda; Shehu, Onur ve Emre sakatlıkları bulunuyor.
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