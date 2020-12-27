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Bursaspor-Menemenspor maçında şike mi yapıldı? Ahmet Çakar'dan olay iddia!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.12.2020 17:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etmişti. Maçtan sonra karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek çok konuşuldu. Kötü yönetim sergilediği herkes tarafından kabul edilirken Ahmet Çakar'dan büyük bir iddia ortaya atıldı.

Bursaspor-Menemenspor maçında şike mi yapıldı? Ahmet Çakar'dan olay iddia!

TFF 1. Lig'de 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor - Ekol Göz Menemenspor maçı hakkında soruşturma başlatıldı. Bahattin Şimşek'in yönettiği maçın bahis yoluyla manipüle edildiği gerekçe gösterildi. Etik Kurulu maçta forma giyen tüm oyunculardan savunma istedi.

BAHİS DELİLİ BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ!

UEFA Integrity Departmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine gönderdiği '"Bahis Yoluyla Tespit Raporu"'nda "12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor TFF 1. Ligi müsabakasının bahis yoluyla kazanç sağlamak amacıyla manipüle edildiği yönünde bahis delili bulunduğu" öne sürüldü.

2-2'DEN SONRA GOL OLACAĞI ÜSTÜNE BAHİS OYNANDI

Ahmet Çakar'ın televizyon programında ortaya çıkarttığı bu raporda, maçın son 20 dakikasında skor 2-2 iken en az 5 gol atılacağına dair ilişkin bahislerin arttığı, güçlü ve alışılmadık bahislerin olduğunun rapor edildiğini ve TFF yönetiminin de müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik iddiaların incelenmek üzere dosyayı Etik Kurulu'na sevkine karar verdiği belirtildi.

81. DAKİKADA PENALTI KARARI!

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Karşılaşmanın 82. dakikasında maçın hakemi Bahattin Şimşek çok tartışmalı bir kararla penaltı kararı verdi. Bursaspor bu penaltı atışından yararlanamadı.UEFA Integritiy Departmanı raporuna göre, son 20 dakikasında skor 2-2 berabere giderken en az 5 gol atılacağına ilişkin bahisler arttı ve 'güçlü ve alışılmadık' bahisler yapıldı. Buna karşın, müsabaka 2-2 sona erdi.Etik Kurulu da kulüplere tebligat yollayarak iddialara dair yazılı beyanlarını, tebligat ellerine ulaştıktan 3 gün içinde göndermelerini istedi.

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FENERBAHÇE MAÇINI DA YÖNETMİŞTİ

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Ahmet Çakar'ın iddiasına göre; olay hakem Bahattin Şimşek'in bu olaydan ötürü 3 aydan beri UEFA tarafından gizlice izlendiği öne sürüldü. Fenerbahçe maçında yaptığı hatalara da dikkat çeken Çakar'ın Bahattin Şimşek ile ilgili ortaya çıkarttığı bu rapor UEFA tarafından doğrulandı.

MAÇ SONUNDA AĞIR ELEŞTİRİLDİ

Ahmet Çakar: Allah kahretsin. Kadıköy de ciddi bir hakem katliamı yaşanıyor!!! Bir ligin nasıl içine edilir? Türk hakemleri destan yazıyor. Utanmazlar, ahlaksızlar. Türk futbolunu rezil ettiniz. Gencecik hakemleri tetikçi kullandınız. Allah belanızı versin.

Erman Toroğlu: Fenerbahçe, Fenerbahçe değil. Başakşehir, eski Başakşehir değil. Hakem desen hakem değil. Gustavo'nun pozisyonu dünyanın her yerinde kırmızı kart. Rafael adama dokunmuyor bile.

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyorum. Fenerbahçeli olmanın gereğine göre de bu akşamki galibiyetten dolayı hiç mutlu değilim. Benim için buruk bir gece. Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Beşiktaş maçında De Souza neden atılmadı. Hiç konuşulmadı. Söz konusu Fenerbahçe olunca yaygara başlıyor. Her iki harekette kırmızı olmalıydı. Adalet nerede???
ateş olmayan yerden duman cikmaZ
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