Bursaspor, Perry Jones ile yeniden anlaştı

Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Yeşil-beyazlı kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Perry Jones lll ile yeniden anlaşmaya varıldı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla ve maç başına 13.57 sayı ortalamasıyla önemli katkılar sağlayan Perry Jones, NBA kariyerinde Oklahoma City Thunder forması ile 143 maça çıktı" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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