Bursaspor Samet Aybaba’yı istiyor

Sezonu beklenenin altında geçiren Bursaspor’da, başkan Ali Ay, 26 Mayıs’ta yapılacak kongrede elini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüüyor. Edinilen bilgiye göre Ay ve ekibi, takımın başına şu an Sivasspor’da görev yapan, ancak sözleşmesi gelecek hafta sona erecek olan Samet Aybaba’yı getirmek istiyor.
Seçimde başkan seçilmesine kesin gözle bakılan Ali Ay’ın, tecrübeli hocayla Sivasspor’da durumu belirlenir belirlenmez masaya oturacağı kaydedildi. İki sezondur en sıkıntılı dönemlerde takımın başında ateşten gömleği sırtına geçiren genç antrenör Mustafa Er’in ise yeni gelecek teknik kadro içerisinde çalışmaya devam edeceği gelen haberler arasında. (FANATİK)
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