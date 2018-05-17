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Bursaspor Samet Aybaba’yı istiyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 17.05.2018 09:12 | Son Güncelleme

Sezonu beklenenin altında geçiren Bursaspor’da, başkan Ali Ay, 26 Mayıs’ta yapılacak kongrede elini güçlendirmek için takımın başına Samet Aybaba'yı getirmek istiyor.

Bursaspor Samet Aybaba’yı istiyor

Sezonu beklenenin altında geçiren Bursaspor’da, başkan Ali Ay, 26 Mayıs’ta yapılacak kongrede elini güçlendirmek için çalışmalarını sürdüüyor. Edinilen bilgiye göre Ay ve ekibi, takımın başına şu an Sivasspor’da görev yapan, ancak sözleşmesi gelecek hafta sona erecek olan Samet Aybaba’yı getirmek istiyor.

Seçimde başkan seçilmesine kesin gözle bakılan Ali Ay’ın, tecrübeli hocayla Sivasspor’da durumu belirlenir belirlenmez masaya oturacağı kaydedildi. İki sezondur en sıkıntılı dönemlerde takımın başında ateşten gömleği sırtına geçiren genç antrenör Mustafa Er’in ise yeni gelecek teknik kadro içerisinde çalışmaya devam edeceği gelen haberler arasında. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor samet aybaba

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