Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor!

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayarak Türk futbolunda çok önemli bir başarıya imza atan fakat geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından 3. lige kadar gerileyen Bursaspor, eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

YENERLERSE BİTİME 2 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Son seçimlerde takımın başkanlık görevine gelen Enes Çelik yönetiminde birlik ve beraberliği sağlayan camia, bağışlar ve çeşitli projelerle kulübün içinde bulunduğu mali krizi çözme başarısını gösterdi. Bu süreçte taraftar desteğini de arkasına alan Bursaspor, kurduğu futbolcu kadrosuyla çıktığı 27 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Ligde geride kalan karşılaşmalarda 19 galibiyet ve 7 beraberlikle 64 puan toplayan yeşil beyazlılar, iç saha maçlarını ortalama 40 bin seyirci karşısında oynadı. Bursaspor, 13 Nisan Pazar günü saat 15.00'te ev sahibi takım stadının tadilatı nedeniyle, Artvin Hopaspor'un başvurusuyla Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda şampiyonluk maçına çıkacak. Yeşil beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde ligin bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve 2. Lig'e yükselecek.