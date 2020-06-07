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Bursaspor stadyumda çalıştı

BURSASPOR HABERLERİ  | 07.06.2020 09:13 | Son Güncelleme

Bursaspor, çalışmalarını akşam saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor stadyumda çalıştı

Teknik direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından beyaz ve yeşil olarak ikiye ayrılan takım, 35'er dakikalık antrenman maçı yaptı. Beyaz takım sahadan 3-1 galip ayrılırken beyaz takımın gollerini Ali Akman, Kerem Can Akyüz ve Selçuk Şahin kaydetti, yeşil takımın tek golü Özer Hurmacı'dan geldi.

Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

(DHA)

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