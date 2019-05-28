Bursaspor tarihinin en kötü sezonunu tamamladı

Spor Toto Süper Lig’i 37 puanla 16’ncı sırada tamamlayan ve ligden düşen Bursaspor, 18 takıma geçilen 1994/95 sezonundan itibaren, son 25 sezonunun en kötü dönemini geçirdi. Bu süreç içerisindeki en az puan aldığı ve en az gol attığı sezonu geride bırakan yeşil beyazlı ekip, aynı zamanda ligde de 18 takım arasında en az rakip fileleri havalandıran ekip oldu. Tarihinde ikinci kez küme düşen Bursa temsilcisi, daha önce de 2003/04 sezonunda alt lige düşmüş, 2 sezon burada mücadele etmesinin ardından Süper Lig’de yeniden yükselmişti.

EN FAZLA FORMA GİYEN OYUNCULAR

Süper Lig’de Bursaspor, 31 farklı oyuncuya şansı. Sezonun en fazla forma giyen oyuncusu Aytaç Kara oldu. Deneyimli orta saha, 32 maçta ter dökerken 2 bin 827 dakika sahada kaldı. Aytaç’ı 2 bin 700 dakika ile kaptan Ertuğrul Ersoy ve 2 bin 543 dakika ile Stephane Badji takip etti. Aytaç’ın ardından en fazla maça çıkan Allano Lima; 31 mücadelede forma giymesine karşın bin 872 dakika süre alabildi ve yeşil beyazlı ekibin en fazla forma giyen 9’uncu futbolcusu oldu.