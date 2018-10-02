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Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

BURSASPOR HABERLERİ  | 02.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Bursaspor'un tribün gruplarından 'Teksas'ın amigosu Enes Aydın'ın Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Enes Aydın kendi hesabından "Size göre a... putu, a... beton Kemal'i nasıl ulu önder ise, bize göre de Baş Komutan Recep Tayyip Erdoğan'dır. A... k.... size de temizlik şart" yazdı.

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderlerinden Enes Aydın'ın Mustafa Kemal Atatürk'e ettiği hakaretler sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Size göre a... putu, a... beton Kemal'i nasıl ulu önder ise, bize göre de Baş Komutan Recep Tayyip Erdoğan'dır. A... k.... size de temizlik şart" mesajıyla Atatürk'e iğrenç hakaretlerde bulunan Enes Aydın'a tepki yağdı.

İŞTE ENES AYDIN'IN SKANDAL PAYLAŞIMI

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Anahtar Kelimeler:
Enes Aydın teksas Bursaspor Mustafa Kemal Atatürk

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