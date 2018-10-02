Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderlerinden Enes Aydın'ın Mustafa Kemal Atatürk'e ettiği hakaretler sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Size göre a... putu, a... beton Kemal'i nasıl ulu önder ise, bize göre de Baş Komutan Recep Tayyip Erdoğan'dır. A... k.... size de temizlik şart" mesajıyla Atatürk'e iğrenç hakaretlerde bulunan Enes Aydın'a tepki yağdı.
İŞTE ENES AYDIN'IN SKANDAL PAYLAŞIMI
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