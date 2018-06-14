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Bursaspor'un Badji ısrarı

BURSASPOR HABERLERİ  | 14.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

Bursaspor, Stephane Badji'yi kadrosuna katmak için yoğunlaştı.

Bursaspor'un Badji ısrarı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Stephane Badji isminde yoğunlaştı. Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da geçiren ve bonservisi Belçika'nın Anderlecht Kulübü'nde bulunan oyuncu için temaslarına devam eden yeşil beyazlı yönetim, Senegalli futbolcuyu kulübe kazandırmak istiyor. Samet Aybaba’nın da kadrosunda ısrarla görmek istediği tecrübeli oyuncu için şartları zorlayan Bursaspor yönetimi, bu transferde ise eli en güçlü ekip oldu.

Senegalli oyuncu ile Trabzonspor’un ilgilendiği yönünde iddialar ortaya atılırken, bordo mavili ekibin transfer listesinde ise Badji'nin yer almadığı öğrenildi. Özellikle orta saha bölgesinde Jose Sosa, Juraj Kucka ve Ogenyi Onazi gibi isimlere sahip Karadeniz ekibi, bu bölgeye Badji takviyesini düşünmüyor.
Yurtdışından da birkaç takımın talip olduğu 28 yaşındaki oyuncunun Bursaspor'a olan transferinde ise en büyük engel sözleşmesinin devam etmesi. Geçtiğimiz sezon kulübü Anderlecht, oyuncuyu Kayserispor'a kiralarken bu sezon ise kiralamayı düşünmüyor. Bu sebeple Kayserispor'un yeniden kiralama talebine ret cevabı veren ve bonservis bedeli isteyen Belçika Kulübü'nün istediği rakam ise yaklaşık 1 milyon Euro seviyelerinde. Yeşil beyazlı yönetim bu rakamı aşağı çekmek için uğraşacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir de daha önce yaptığı açıklamada, oyuncunun yaşı ve talep edilen rakam nedeniyle bonservisini almadıklarını belirtmişti. Badji, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı ekipte 35 maçta 3'er gol ve asist kaydetmişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor badji Spor Toto Süper Lig Kayserispor

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