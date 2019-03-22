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Bursaspor'un eski kalecisi Sebastien Frey ölümden döndü

BURSASPOR HABERLERİ  | 22.03.2019 07:45 | Son Güncelleme

Bursaspor'un eski kalecisi Sebastien Frey, sosyal medya hesabından ölümcül bir hastalık geçirdiğini duyurdu.

Bursaspor'un eski kalecisi Sebastien Frey ölümden döndü

Bir dönem Türkiye'de Bursaspor forması giyen Sebastien Frey, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hayatta olduğu için şanslı olduğunu vurguladı. Sebastien Frey, ölümcül bir hastalık geçirdiğini ve bunun üstesinden geldiğini açıkladı.

İşte Frey'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Herkese günaydın. Fark ettiğiniz gibi, bir süredir sosyal medyada yoktum ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Üç hafta önce hastaneye gittim. Ateşim 40'ın altına düşmüyordu. Birkaç test yapıldıktan sonra, beni yavaş yavaş devre dışı bırakacak bir virüs buldular"

BU SAVAŞI KAZANACAĞIM

"Şansım var ki bu testleri geçtim. Şimdi yeni bir meydan okumaya başladım. Her zamanki gibi yürüyebilmek ve çalışmak... Her zaman kazanmak için savaştım ve şimdi yeniden kararlılıkla ve tüm gücümle bu savaşı da kazanacağım."

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Sebastien Frey Spor Toto Süper Lig

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