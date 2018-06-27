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Bursaspor'un otobüsüne haciz geldi

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

Bursaspor’da yaşanan maddi kriz sebebiyle altyapıda kullanılan otobüse haciz geldi.

Bursaspor'un otobüsüne haciz geldi

Bursaspor'da yaşanan maddi kriz bir türlü aşılamıyor. Yeni sezon öncesi transferdeki sessizliğini koruyan, Avusturya’da yapılacak kamp çalışmalarını iptal ederek yurt içine yönelen ve oyuncularına birikmiş ödemeleri bulunan yeşil-beyazlı kulüp, bu kez de haciz olayı ile gündeme geldi. Bursaspor’un A takım otobüsüne haciz konulduğu öne sürülürken, iddialara yeşil-beyazlı kulüpten yanıt geldi.

İHA muhabirinin Bursapor Kulübü’nden aldığı bilgiye göre, haciz olayının altyapıda kullanılan bir otobüs için yaşandığı bildirildi. Bir temizlik şirketinin kulüpten alacakları sebebiyle altyapıda kullanılan bir servis otobüsüne haciz koydurduğu, ancak kulübe henüz bu konuda resmi bir yazının ulaşmadığı belirtildi. Bursaspor’un A takım otobüsü ve U21 takımının kullandığı otobüsün ise kulübe ait olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Spor Toto Süper Lig avusturya

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