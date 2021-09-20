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Bursaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna oldu

20.09.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Kulübü, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Tamer Tuna'yı getirdi.

Bursaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna oldu

Tuzlaspor maçından sonra teknik direktör Fatih Tekke ile yolları ayıran Bursaspor'da, yeni hoca Tamer Tuna oldu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bir araya gelen Yeşil-Beyazlı yönetim teknik direktör konusunda Tamer Tuna ile anlaştı.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu yaptığı görüşmelerin ardından 45 yaşındaki teknik adam Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı. Son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'da görev yapan Tuna, Antalyaspor'un haricinde iki dönem Göztepe ve Sivasspor'da görev yapmıştı.

Tamer Tuna'nın UEFA-Pro lisansı bulunuyor.

TAMER TUBA KİMDİR?

Tamer Tuna, 1 Temmuz 1976 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğdu. Orta sahanın sağ kısmında görev yapan Tamer Tuna, futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı. Futbol kariyerinde; Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Şekerspor, Gaziantepspor gibi birçok futbol takımının formasını giydi.

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