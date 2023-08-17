Bursaspor’un yeni başkan adayı Ersoy Saitoğlu oldu

Bursaspor’un olası bir Olağanüstü Kongre’sinde başkanlığa aday olacak isimler çoğalıyor. Ali Ay’dan sonra Ersoy Saitoğlu da bu önemli koltuğa talip olduğunu belirtti. Saitoğlu’nun yanında bir önceki dönemde aday olmak için kolları sıvayan Raşit Barışıcı ile Ayhan Özbek de yer aldı. Saitoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün Bursaspor başkanlığına adaylığımızı açıklıyoruz. Öncelikle kulübün önceki gün resmi internet hesabından yaptığı açıklamaya değinmek istiyorum. Yapılan açıklamada; ’Biz kongre kararı almadık, bu haberler nereden çıktı?’ denildi. Oysa bu açıklamadan birkaç gün önce Başkan Recep Günay, ’İmzaları topladık, 1 hafta 10 güne kadar kongre tarihini açıklayacağız’ diye beyanat vermişti. Her gün karar değiştiren, verdiği sözleri ertesi gün unutan bir başkan ve yönetimle karşı karşıyayız. İlk adaylık dönemini de hatırlarsak, divan kurulu ile arasında yaşananları tüm Bursaspor kamuoyunu olarak yakından biliyoruz. Buradan tekrar etmeye gerek yok. Hemen ardından Raşit Barışıcı’nın da aday olduğu döneme gelirsek, o gün divan kurulu ve Raşit Bey’e verilen sözler tüm çıplaklığı ile ortada. O gün, ’Biz Bursaspor kapanmasın diye aday olduk, hemen kongre kararı alıp, kulübü düzlüğe çıkartacak bir başkana idareyi teslim edeceğiz’ açıklamaları hepimizin kulaklarında. Ancak bugün gelinen noktada bir gün ’İmza topladık, kongre tarihini açıklayacağız’ diyen bir başkan ertesi gün, ’Kim dedi, biz kongre kararı falan almadık, hepsi yalan’ diyebiliyor. Kim yalancı, kim kimin yalancısı" diye konuştu.

"İLK TERCİHİMİZ ÖZER HURMACI"

Ersoy Saitoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler; A Takımımız olsun Vakıfköy altyapı olsun buradaki sorunların da ne olduğunun bilincindeyiz ve yakinen takipteyiz. Buna ilk eklemek istediğimiz ve elbet sizden bu soru gelecektir; Hoca konusuna buradan değinmek istiyorum. Kulübümüzde geçtiğimiz yıl başarılı bir grafik oluşturan hem kaptanımız hem de hocalığımızı yapan Özer Hurmacı ilk tercihimizdir. Kendisine ulaşmayı denedik, ailesi ile tatilde olduğunu iletti. Biz de süreç tam resmileşmediği için Özer Hoca ile resmi olarak bir görüşme gerçekleştiremedik."

"EKSİ 3 PUAN CEZASI ALMA RİSKİMİZ VAR"

Vakıfköy’e çok önem verdiklerini dile getiren Saitoğlu, "Vakıfköy ile ilgili camiamızın da her zaman dile getirdiği gibi ’İkinci şampiyonlar Vakıfköy’den çıkacak’ söylemi zaten bizim için en büyük temel sözdür. Buradaki yapılanma ile ilgili de birkaç projemiz mevcut bunlar ilgili açıklamalarımızı kongre tarihi açıklandığında tüm camiaya kongre salonunda zaten anlatacağız. Asıl kanayan yaramız olan hem camianın sıkıntısı olmaktan çıkıp, şehrin sıkıntısı durumuna gelen geçmişten kaynaklı oluşan sıkıntılarımız ve problemlerimiz var. Bu problemler hepimizin problemidir sizin bilginiz dahilindedir. Camianın da bildiği tek sorunumuz olan ’Transfer tahtası ve kulübün mevcut borç tablosuna’ gelmek gerekirse; İlk önceliğimiz; mevcut ödemelerimizi ve yapılandırma borçlarımızı günü gününe ödemektir. Çünkü -3 puan cezası alma riskimiz bulunmaktadır. Bu bizim için şu anki süreçte transfer tahtasından daha önemli ki aylık ödeme tablosunu hepimiz biliyoruz. Önceliğimiz oyuncu personel ödemeleri ve mevcut bulunan kulübümüzün giderleridir" dedi.

TRANSFER TAHTASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Transfer tahtası ile ilgili de konuşan Ersoy Saitoğlu, "Transfer tahtasına gelecek olursak; bununla ilgili de çalışmalarımızı yürütmekte olup sorunlu dosyalarımız üzerine kulübümüzün kasasına da yormayacak bir şekilde elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bunun içinde geçmiş dönemdeki başkan ve yöneticilerimizden de bize yardım ve destek konusunda görüşmelerimiz olacaktır. Bizimde elimizi güçlendirip süreci daha hızlı bir şekilde yürütmemize vesile olabilirler. Bursa şehri olarak gerek milli sporcu yetiştirme gerek profesyonel futbolcu fabrikası olan şehrimizin bütün amatör kulüpleri ile temasta olmaya devam edeceğiz. Buradan taraftar ve camiamızada birkaç kelam etmek istiyoruz. Sizler bizim en büyük destekçimiz ve Bursaspor adının marka değerinin en büyük gücünün güç sahibi olan taraftarlarımıza karşı da şeffaf bir şekilde yanlarında olacağımızı ve yönetim listemizi açıkladığımızda da bunun ilk adımını atmış olduğumuzu size kanıtlayacağız. Bursaspor’umuzun gerçek sahibi taraftarlarımızın da bütçesini aşmayacak şekilde bir bilet ve kombine fiyat politikası izleyeceğiz. Çünkü Bursa Şehri için taraftarsız Bir Bursaspor olamaz. Bursaspor’u Bursaspor yapan şehrimiz ve taraftarımızdır" ifadelerini kullandı.

