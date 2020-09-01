SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat, mazbatasını aldı

Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat, mazbatasını aldı

BURSASPOR HABERLERİ  | 01.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü’nün yeni başkanı Erkan Kamat, mazbatasını alarak göreve başladı.

Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat, mazbatasını aldı

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan mazbata törenine, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile başkanlar katıldı. Erkan Kamat, törende dün almaları gereken mazbatayı bugün yapılan incelemelerin ardından aldıklarını söyledi. Bir önceki yönetimin gereken bütün incelemelerde kendilerine olanak sağladığını belirten Kamat, "Kulüple ilgili bütün bilgiler tamamen en doğru şekilde bize iletildi. Bundan sonraki görev tamamen bize aittir. Bursa’mız ve Bursaspor’umuz için inşallah görevimiz hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un eski başkanı Mesut Mestan ise görevi gönül rahatlığıyla teslim ettiğini dile getirdi. Ellerinden gelen bütün desteği yeni yönetime sağladıklarını aktaran Mestan, "İnşallah şampiyon olduğumuz bu bayrağı aynı lige dikeriz, Avrupa kupalarında mücadele ederiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Bursaspor Kongre Divan Başkanı Emre Akçil, Erkan Kamat’a mazbatasını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Bursaspor'dan Messi'ye çağrı: Seni bekliyoruz...Bursaspor'dan Messi'ye çağrı: Seni bekliyoruz...
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
F.Bahçe yeni transferini gönderdi!
F.Bahçe yeni transferini gönderdi!
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!
Ronaldo'yu Trabzonsporlu yaptı!
Ronaldo'yu Trabzonsporlu yaptı!
Feberbahçe ısrarla istiyordu! İşte yeni takımı...
Feberbahçe ısrarla istiyordu! İşte yeni takımı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!
Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!
Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat, mazbatasını aldı
Erkan Kamat, mazbatasını aldı
Bursaspor’un yeni Başkanı Erkan Kamat
Bursaspor’un yeni başkanı belli oldu
Bursaspor’un eski Başkanı Murat Gülez vefat etti
Bursaspor’dan üzücü haber geldi! Eski başkan vefat etti...
Bursaspor'dan esprili 'Messi' paylaşımı
Bursaspor'dan Messi'ye çağrı: Seni bekliyoruz...
Bursaspor'da Yılmaz Vural sesleri
Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!
Bursaspor’da gergin kongre
Bursaspor’da gergin kongre
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.