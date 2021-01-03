Bursaspor'un yükselişi sürüyor

Bursaspor teknik direktör Mustafa Er yönetiminde, özellikle ligin son bir ayında yükselişe geçerken; son 5 mücadelesinde topladığı 13 puan ile Süper Lig iddiasını korudu. Ligin ilk yarısını 27 puanda kapatan Bursa temsilcisi, attığı 31 golle de ligin en fazla gol sevinci yaşayan ekiplerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını da aynı puanda kapatan Bursa ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ederken, 6 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

"GURURLUYUZ VE ONURLUYUZ"

TFF 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü de 1-0 yenen Bursaspor'da, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşandı. Soyunma odasında oyuncularını tebrik eden Mustafa Er, oyuncularına hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

"Bu maçın özelinde değil, maçtan önce de söyledim skor ne olursa olsun yine bu konuşmayı yapacaktım. Muazzam bir devre geçirdik, çok yetenekli bir takımız ama bu oyuncu grubunun çok büyük bir yüreği var. Samimiyetimle söylüyorum. Kocaman yüreğiniz var. Takımın birlikteliği muazzam. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizlerin hocası olmaktan, bu ekip olarak, çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Hepinizin ayağına yüreğine sağlık."