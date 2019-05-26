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Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.05.2019 18:58 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Bursaspor ve Erzurumspor küme düşen iki takım oldu. Göztepe ise ligde kalmayı başardı. Süper Lig'den ilk takım Akhisarspor olmuştu.

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Ligin son haftasında düşme hattında bulunan Bursaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor, Göztepe evinde Ankaragücü, Erzurumspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

Alınan sonuçların ardından Bursaspor ve Erzurumspor, Süper Lig'den düşen takımlar oldu.

GÖZTEPE 2 - 1 ANKARAGÜCÜ
14' Alpaslan
74' Pazdan
83' Deniz Kadah (pen)

YENİ MALATYASPOR 1 - 2 BURSASPOR
4' Chebake (Kendi kalesine)
20' Umut Nayir
35' Mustafa Akbaş (Kırmızı kart)
61' Kamara
86' Sakho (Kırmızı kart)
90' Mina (Kırmızı kart)

KAYSERİSPOR 0 - 2 ERZURUMSPOR
12' Taylan
43' Sunu
63' Lung (Kırmızı kart)

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Göztepe ankaragücü Yeni Malatyaspor Bursaspor Kayserispor Erzurumspor

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
İnşallah bursa ve erzurum düşer. Göztepe kalır. Bu ülkenin izmir takımına ihtiyacı var.
bu karaktersız malatyaspor hemsehrısı erzurum dusmanı yazıklar olsun .
@dogukanozkilicci ynsede dustu babanız trabzon dusurdu sızı gıdın trabzon dıe bagırın
Son haftaya kadar bu takımlar neredeydi acaba?Hepsi de şu an itibariyle ligde kalması için galip,çok ilginç !
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