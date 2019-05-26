Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Ligin son haftasında düşme hattında bulunan Bursaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor, Göztepe evinde Ankaragücü, Erzurumspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.
Alınan sonuçların ardından Bursaspor ve Erzurumspor, Süper Lig'den düşen takımlar oldu.
GÖZTEPE 2 - 1 ANKARAGÜCÜ
14' Alpaslan
74' Pazdan
83' Deniz Kadah (pen)
YENİ MALATYASPOR 1 - 2 BURSASPOR
4' Chebake (Kendi kalesine)
20' Umut Nayir
35' Mustafa Akbaş (Kırmızı kart)
61' Kamara
86' Sakho (Kırmızı kart)
90' Mina (Kırmızı kart)
KAYSERİSPOR 0 - 2 ERZURUMSPOR
12' Taylan
43' Sunu
63' Lung (Kırmızı kart)
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