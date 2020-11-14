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Bursaspor yağmur altında çalıştı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 14.11.2020 14:33 | Son Güncelleme

TFF 1.Lig’in 10. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Yağmur altında gerçekleşen antrenmanda yeşil beyazlı futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor yağmur altında çalıştı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında karşı karşıya geleceği Adanaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Yağmur altında yapılan çalışma 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti.

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Yeşil beyazlılar, son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Mustafa Er, antrenmanda futbolcuları sık sık uyardı. Bursaspor, akşam yapacağı idmanla günü tamamlayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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