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Bursaspor yeniden Fernandao'yu istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.06.2018 14:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernandao için Bursaspor yönetimi teklif yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, geçen sezon da Brezilyalı golcüyü renklerine bağlamak için uğraş vermişti.

Bursaspor yeniden Fernandao'yu istiyor

Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernandao için Bursaspor yönetimi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken, yeşil beyazlı yönetim rotayı yeniden eski oyuncuları Fernandao'ya çevirdi. Daha önce de Brezilyalı forvet oyuncusu için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Bursaspor yönetimi, bu kez transferi gerçekleştirmek istiyor.

Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliğinden ötürü Fernandao'nun sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği kesinleşmezken, yeşil beyazlı yönetimin bu nedenle beklemeye geçtiği öğrenildi.

Daha önce Bursaspor'da 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında forma giyen Fernandao, yeşil beyazlı forma ile 67 kez sahada yer alırken 38 gol attı, 12 asist kaydetti. Brezilyalı forvet, geçtiğimiz sezonu ise 24 maçta 13 gol ve 2 asist ile tamamladı. (DHA)

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