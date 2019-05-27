Bursaspor yönetimi kongre kararı aldı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 16. sırada tamamlayarak küme düşen Bursaspor'un kulüp yönetimi, olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son bir yıldır sportif ve mali zorlukların yönetim kurulunun gündeminde birinci öncelik olarak görüşüldüğü ve buna yönelik çözüm arayışlarının kesintisiz bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Olağanüstü genel kurula gidilmesi fikrinin defalarca gündeme geldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece tribün desteğinin Bursaspor'a yeterli olmayacağı ve şehrin kulübüne sahip çıkması noktasında yaşanan duyarsızlığın, genel kurulu artık zorunlu hale getirdiği kanaati de aylar önce yönetim kurulumuzun ortak görüşü olarak benimsenmiştir. Ancak lig mücadelesi devam ederken gündemin değişmesinin camia ve takım üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimali nedeniyle kongre tarihi açıklanmazken, bugün itibarıyla yönetim kurulumuz olağanüstü genel kurul kararı almış olup, ilk toplantının 15 Haziran Cumartesi, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 23 Haziran Pazar günü yapılması kararlaştırılmıştır."

