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Bursasporlu Chedjou, golcü kimliğini hatırladı

BURSASPOR HABERLERİ  | 11.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Süper Lig'e ilk geldiği zamanlar stoper olmasına karşın attığı gollerle öne çıkan Aurelien Chedjou, Bursaspor formasıyla Antalyaspor ağlarını havalandırarak ligde 54 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Bursasporlu Chedjou, golcü kimliğini hatırladı

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, Antalyaspor’u yenerek rahat bir nefes alırken, yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren gol Aurelien Chedjou’dan geldi. 16’ncı dakikada şık bir kafa vuruşuyla rakip fileleri havalandıran Kamerunlu stoper, uzun bir sürenin ardından gol sevinci yaşadı. Daha önce ligdeki son golünü Galatasaray formasıyla 17 Ekim 2015’te Gençlerbirliği’ne karşı kaydeden Chedjou, böylelikle forma şansı bulduğu 54 lig maçının ardından bir kez daha gol sevinci yaşadı. Bu aynı zamanda Chedjou’nun, Bursaspor formasıyla da ilk golü oldu.

2013/14 sezonunun başında Fransa’nın Lille Kulübü’nden Galatasaray’a gelen ve Türkiye’de forma giymeye başlayan Chedjou, ilk sezonunda 21 maçta 3, ikinci sezonunda da 26 maçta 4 gol atarak skorer bir stoper olduğunu göstermişti. Ancak daha sonrasında sakatlıklar ve sarı kırmızılı ekipte fazla forma şansı bulamaması Chedjou’nun performansını etkilerken; Medipol Başakşehir’in kadrosuna bedelsiz kattığı 33 yaşındaki savunmacı, bu sezon Bursaspor’da kiralık olarak forma giyiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aurelien Chedjou Bursaspor Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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