Bursa’ya 37 yeni uzman hekim atanacak

Eylül ayında Bursa’ya gerçekleştirilen 351 hekim atamasının ardından ilave 365 yeni hekim kadrosu açılmıştı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 108. Devlet Hizmet Hükümlülüğü çerçevesinde Bursa’ya 37 yeni uzman hekimin daha kazandırılacağını bildirdi. Başkan Gürkan, Bursa’ya atanan yeni uzman hekimlerin bir ay içerisinde göreve başlayacaklarını belirtti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, gerek merkezi hükümet gerekse de yerel yönetimler eliyle Bursa’ya her alanda getirilen hizmetlerin takipçisi olduklarını söyledi. Başkan Gürkan, Bursa’nın sağlık alanındaki hizmetlerle de öncü bir şehir olduğunun altını çizerek, “Bizler de bu gerçeğin farkında olarak her alanda kalkınmayı sürdüren çalışmaları bir bir hayata geçirmek için gecemizi gündüzümüze katıyor, merkezi hükümetimizce Bursamıza kazandırılacak her alandaki hizmetin takipçisi oluyoruz. Çok farklı ve zengin potansiyelleri ile sürekli gelişime, büyümeye açık bir şehir olan Bursamızın tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için çalışıyoruz. Bu anlamda destekleri ile sürekli yanımızda olan Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya ve ilgili tüm kurum yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.