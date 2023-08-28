BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ MEB.GOV.TR: Bursluluk sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? İOKBS giriş belgesi ekranı

Bursluluk sınavı giriş yerleri ile ilgili araştırmalar MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası hız kazandı. Birçok kişi, "2023 Bursluluk sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için düzenlenen İOKBS giriş yerleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte meb.gov.tr İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi ekranı...

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Bursluluk sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10:00’da yapılacak. Öğrencilerin sınav saatinden en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.

Bursluluk sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden 22 Eylül tarihinde erişime açılacak.

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.



