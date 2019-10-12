SPOR

Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 51 kiloda temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo yarı final müsabakasında daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli sporcu Buse Naz, adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya için ringe çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Buse Naz Çakıroğlu Rusya Türkiye Boks Federasyonu

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