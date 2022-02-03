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Buse Terim Bahçekapılı kendisine ve babası Fatih Terim'e küfreden kişiyi affetmedi! 22 bin TL tazminat

03.02.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ünlü isim sosyal medyadan kendisine ve babasına küfürlü paylaşımlarda bulunan Mehmet Y.'ye açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Mehmet Y.’nin 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Buse Terim Bahçekapılı kendisine ve babası Fatih Terim'e küfreden kişiyi affetmedi! 22 bin TL tazminat

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kendisine ve babasına sosyal medya üzerinden beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye 60 bin liralık tazminat davası açtı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Mahkeme, "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diyen şahsın 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Önce Fatih Terim'e sinkaflı küfür paylaşımlarında bulunan Mehmet Y. isimli kullanıcı ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya beddua içeren bir yorum yazmıştı.

Buse Terim, babası Fatih Terim ile birlikte avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
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