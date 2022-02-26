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Buse Varol Alişan'ı etiketleyip paylaştı! Aralarındaki buzlar eridi

26.02.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir boşanma haberleri ile gündeme gelen Alişan ile Buse Varol arasında bazı gelişmeler yaşanıyor. Buse Varol'un son paylaşımı, Alişan ile aralarındaki buzların eridiğini bir kez daha gösterdi.

Buse Varol Alişan'ı etiketleyip paylaştı! Aralarındaki buzlar eridi

Alişan ile Buse Varol'un evliliği için ayrılık haberleri sıklıkla gündeme geliyor. Kızları Eliz'in doğum günü organizasyonundan bu yana aralarında bir kırgınlık olduğu iddiası haftalardır devam ediyor. Buse Varol, Alişan'ı etiketleyerek yaptığı son paylaşım ile bu iddiaların önüne geçti.

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BUSE VAROL'DAN ALİŞAN PAYLAŞIMI

Çocuklarıyla oyuncak bir arabaya binen ve ve bu anlardan bir kareyi ayna selfiesi yapan Varol, Instagram hikayesinde de paylaştı. Paylaşımına 'hiç gerek yoktu canım' yazıp eşi Alişan'ı da etiketleyen Varol'un bu paylaşımına Alişan da hikayesinde yer verdi.

Varol'un kullandığı da emoji de bu paylaşım da, çiftin arasındaki sorunların ortadan kalktığı şeklinde yorumlandı.


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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