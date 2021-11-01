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Buse Varol'dan hem hamilelik hem Alişan açıklaması!

01.11.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka arkaya gelen ölüm haberleriyle zor günler geçiren Alişan ve Buse Varol haklarındaki ayrılık iddialarını yalanlamıştı. Varol takipçilerinden bu konuda gelen sorulara yanıt verdi.

Buse Varol'dan hem hamilelik hem Alişan açıklaması!

Abisi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle ölümüyle yıkılan Alişan zor günleri ailesiyle birlikte geride bırakmaya çalışıyor. Zamanının çoğunu ailesine ayıran Alişan ve Buse Varol çiftinin ayrılacağı iddiaları konuşulmuş çift iddiaları yalanlamıştı.

Buse Varol zor günlerin ardından sosyal medyaya da dönüş yapıyor. Takipçileriyle soru cevap yapan Varol evliliğiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Varol kendisine çok sayıda Alişan ile ilgili soru gelince "Alişan'ın 5 gün üst üste konserleri vardı. Yarın kavuşacağız" dedi.
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2 çocuğu olan Buse Varol yeniden bebek istediğini de söyledi. Varol "Evet çok istiyorum anne olmak. İnşallah olur biraz uzun zaman sonra" dedi.
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Ben yerli malı giyiyorum Ben yerli malı giyiyorum
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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