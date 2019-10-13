SPOR

Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek podyumun zirvesine çıktı.

Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı. Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. 21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Liu Yang Busenaz Sürmeneli

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