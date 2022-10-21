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Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den bronz madalya!

21.10.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli ile +81 kiloda ter döken Şennur Demir, şampiyonayı bronz madalya ile noktaladılar.

Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den bronz madalya!

Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, +81 kiloda ise Şennur Demir yarı final müsabakalarına çıktılar. 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde rakibine 3-2 mağlup olarak bronz madalya kazandı. Şennur Demir ise +81 kilo yarı finalinde rakibine hakem kararıyla mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

ZEYNEP YETGİL'DEN DE BRONZ

Öte yandan İspanya Pontevedra’da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ise kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, Tayvanlı rakibi Meng Hsuan Hsieh’i 7-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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