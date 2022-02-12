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Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Arap mı? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Büşra Pekin hangi filmlerde oynadı? İnstagram adresi nedir?

12.02.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büşra Pekin şu an vizyonda olan Diber Ay filmiyle gündemde. Ünlü oyuncu Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak. Bu kapsamda Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Arap mı? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Büşra Pekin hangi filmlerde oynadı? İnstagram adresi nedir? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ünlü oyuncu Büşra Pekin'in hayatı ve biyografisi...

Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Arap mı? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Büşra Pekin hangi filmlerde oynadı? İnstagram adresi nedir?

Büşra Pekin 2019 yılında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay'ın acılarla dolu hayatını anlatan 'Dilberay' filmine oynadı. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Büşra Pekin, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Peki Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Arap mı? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Büşra Pekin hangi filmlerde oynadı? İnstagram adresi nedir? Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile dikkatleri çeken ve ardından sayısız güzel projeyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Büşra Pekin hayatı ve biyografisine haberimizde yer verdik.

Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

BÜŞRA PEKİN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Büşra Pekin aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

BÜŞRA PEKİN ARAP MI?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir fakat ünlü oyuncu aslen İzmirlidir. Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla televizyon izleyicinin dikkatini çeken Pekin son olarak usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filminde oynamıştır.

Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

BÜŞRA PEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Büşra Pekin dizileri:

En Son Babalar Duyar /Esma
Hayat Bilgisi / Öğrenci
Bir Demet Tiyatro / Songül
Fırtına / Melahat
Çok Güzel Hareketler Bunlar / Büşra
Geniş Aile / Behice
Muhteşem Yüzyıl / Şirin Hatun
Aşağı Yukarı Yemişlililer / Menekşe
Annem Uyurken / Defne
İşler Güçler / Ecevit Tersyatan
Kardeş Payı
Kim O! /Hatice

Büşra Pekin filmleri:

Kutsal Damacana / Selen
Neşeli Hayat/ Ayla Şenyurt
Çok Filim Hareketler Bunlar / Hatice
Gişe Memuru / Nevra
Mutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumruk
İtirazım Var / Nebahat Kuzu
Hadi İnşallah / Pucca Mucize / Gülten (Güle)
Nadide Hayat
Benim Adım Feridun / Hayal
Kolonya Cumhuriyeti / Mualla
Tatlım Tatlım / Tatlım
Fırıncının Karısı / Ferdane
Bayi Toplantısı / Övgü
DilberAy / Dilber Ay

Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

BÜŞRA PEKİN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Büşra Pekin'in Instagram adresi @busrapekin'tir. 819 bin takipçisi olan ünlü oyuncu, Instagram hesabını aktif olarak kullanmaktadır.

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Büşra Pekin Dilber Ay
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