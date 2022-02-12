Büşra Pekin 2019 yılında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay'ın acılarla dolu hayatını anlatan 'Dilberay' filmine oynadı. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Büşra Pekin, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Peki Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Arap mı? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Büşra Pekin hangi filmlerde oynadı? İnstagram adresi nedir? Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile dikkatleri çeken ve ardından sayısız güzel projeyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Büşra Pekin hayatı ve biyografisine haberimizde yer verdik.
Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Büşra Pekin aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.
Büşra Pekin, 30 Haziran 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir fakat ünlü oyuncu aslen İzmirlidir. Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla televizyon izleyicinin dikkatini çeken Pekin son olarak usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filminde oynamıştır.
Büşra Pekin dizileri:
En Son Babalar Duyar /Esma
Hayat Bilgisi / Öğrenci
Bir Demet Tiyatro / Songül
Fırtına / Melahat
Çok Güzel Hareketler Bunlar / Büşra
Geniş Aile / Behice
Muhteşem Yüzyıl / Şirin Hatun
Aşağı Yukarı Yemişlililer / Menekşe
Annem Uyurken / Defne
İşler Güçler / Ecevit Tersyatan
Kardeş Payı
Kim O! /Hatice
Büşra Pekin filmleri:
Kutsal Damacana / Selen
Neşeli Hayat/ Ayla Şenyurt
Çok Filim Hareketler Bunlar / Hatice
Gişe Memuru / Nevra
Mutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumruk
İtirazım Var / Nebahat Kuzu
Hadi İnşallah / Pucca Mucize / Gülten (Güle)
Nadide Hayat
Benim Adım Feridun / Hayal
Kolonya Cumhuriyeti / Mualla
Tatlım Tatlım / Tatlım
Fırıncının Karısı / Ferdane
Bayi Toplantısı / Övgü
DilberAy / Dilber Ay
Büşra Pekin'in Instagram adresi @busrapekin'tir. 819 bin takipçisi olan ünlü oyuncu, Instagram hesabını aktif olarak kullanmaktadır.
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