Büşra Pekin 2019 yılında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay'ın acılarla dolu hayatını anlatan 'Dilberay' filmine oynadı. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Büşra Pekin, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Peki Büşra Pekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Arap mı? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Büşra Pekin hangi filmlerde oynadı? İnstagram adresi nedir? Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile dikkatleri çeken ve ardından sayısız güzel projeyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Büşra Pekin hayatı ve biyografisine haberimizde yer verdik.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Büşra Pekin aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

BÜŞRA PEKİN ARAP MI?

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir fakat ünlü oyuncu aslen İzmirlidir. Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla televizyon izleyicinin dikkatini çeken Pekin son olarak usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filminde oynamıştır.

BÜŞRA PEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Büşra Pekin dizileri:

En Son Babalar Duyar /Esma

Hayat Bilgisi / Öğrenci

Bir Demet Tiyatro / Songül

Fırtına / Melahat

Çok Güzel Hareketler Bunlar / Büşra

Geniş Aile / Behice

Muhteşem Yüzyıl / Şirin Hatun

Aşağı Yukarı Yemişlililer / Menekşe

Annem Uyurken / Defne

İşler Güçler / Ecevit Tersyatan

Kardeş Payı

Kim O! /Hatice

Büşra Pekin filmleri:

Kutsal Damacana / Selen

Neşeli Hayat/ Ayla Şenyurt

Çok Filim Hareketler Bunlar / Hatice

Gişe Memuru / Nevra

Mutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumruk

İtirazım Var / Nebahat Kuzu

Hadi İnşallah / Pucca Mucize / Gülten (Güle)

Nadide Hayat

Benim Adım Feridun / Hayal

Kolonya Cumhuriyeti / Mualla

Tatlım Tatlım / Tatlım

Fırıncının Karısı / Ferdane

Bayi Toplantısı / Övgü

DilberAy / Dilber Ay

BÜŞRA PEKİN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Büşra Pekin'in Instagram adresi @busrapekin'tir. 819 bin takipçisi olan ünlü oyuncu, Instagram hesabını aktif olarak kullanmaktadır.

