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Büşra Pekin rolü için 9 kilo aldı! Son hali inanılmaz

02.02.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büşra Pekin, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Dilber Ay filmi için 9 kilo aldığı konuşulan Pekin, "Dilber Ay'ın hikayesi çok derin" dedi.

Büşra Pekin rolü için 9 kilo aldı! Son hali inanılmaz

Güzel oyuncu Büşra Pekin, başrolünde oynadığı “Dilber Ay” filminin heyecanını yaşadığını söyledi. 4 Şubat Cuma günü vizyona girecek yapımda Dilber Ay’ı canlandıran Pekin, "Bu projede sizi en çok etkileyen ne oldu?" sorusuna "Dilber Ay'ın hikayesi çok derin bir hikaye bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz. Öğrenmemiz gerken, almamız gereken çok ders var." diye cevap verdi.
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"Dilber Ay rolüne nasıl hazırlandınız?" sorusuna ise "Youtube'da bu zamana kadar yayınlanan tüm videolarını izleyerek hazırlandım" diyerek yanıt verdi.


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Büşra Pekin
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