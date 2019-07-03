SPOR

Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Milli sporcu Büşra Ün, İsviçre'de düzenlenen Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden 24 sporcunun katıldığın Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Büşra Ün çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi, finalde, takım arkadaşı İsviçreli Nalani Buob ile Buehler-Grosswiler ikilisini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek kürsünün zirvesine çıkarken, tekler finalinde ise Nalani Buob'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek ikinci oldu.

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
Sivasspor'un yeni transferi Muammer, sağlık kontrolünden geçtiSivasspor'un yeni transferi Muammer, sağlık kontrolünden geçti
TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldiTFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büşra Ün İsviçre Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Bomba patladı! Rekor transfer

Bomba patladı! Rekor transfer

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

Galatasaray'dan çifte bomba! Transferler resmen açıklandı

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

TFF Başkanı Özdemir'den 'yayıncı kuruluş' açıklaması! 'Onlarla şu anda bir...'

TFF Başkanı Özdemir'den 'yayıncı kuruluş' açıklaması! 'Onlarla şu anda bir...'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ali Gürbüz: Hedefim altın kemer

Ali Gürbüz: Hedefim altın kemer

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kayaalp evliliğe adım atacak

Kayaalp evliliğe adım atacak

Djokovic set vermeden yarı finalde

Djokovic set vermeden yarı finalde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

Büşra Ün şampiyon oldu

Sivasspor'un yeni transferi Muammer, sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni transferi Muammer, sağlık kontrolünden geçti

TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi

TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya geldi

Karatede hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

Karatede hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

15 yaşında Cori Gauff, Wimbledon'da Venus Williams'ı eledi

15 yaşında Wimbledon'da Venus Williams'ı eledi

Wimbledon: 15 yaşındaki tenisçi Gauff, Venus Williams'ı eledi

Wimbledon: 15 yaşındaki tenisçi Gauff, Venus Williams'ı eledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.