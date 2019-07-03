Büşra Ün, İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden 24 sporcunun katıldığın Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Büşra Ün çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi, finalde, takım arkadaşı İsviçreli Nalani Buob ile Buehler-Grosswiler ikilisini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek kürsünün zirvesine çıkarken, tekler finalinde ise Nalani Buob'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek ikinci oldu.

