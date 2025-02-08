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Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor! Persepolis'e galibiyeti getirdi ama yaptığı hareket gündeme oturdu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2025 23:41
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İran Körfez Pro Ligi'nin 19'uncu haftasında İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, sahasında ağırladığı Gol Gohar'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 73'üncü dakikada Serdar Dursun attı. Serdar Dursun gol attıktan sonra yaptığı sevinçle İran'ı kendine hayran bıraktı.

Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor! Persepolis'e galibiyeti getirdi ama yaptığı hareket gündeme oturdu...

İran Körfez Pro Ligi'nin 19'uncu haftasında teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis ile Gol Gohar karşı karşıya geldi. Serdar Dursun'un skoru belirlediği maçta gol sevinci yine gündeme oturdu.

İSMAİL KARTAL MAÇI KAZANDI!

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Shahr-e Qods Stadyumu'nda oynanan mücadele teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

GALİBİYETİ SERDAR DURSUN GETİRDİ

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Persepolis'e galibiyeti getiren golü 73'üncü dakikada Serdar Dursun kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 37 yapan Persepolis, 3'üncü sıraya yükselerek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip Gol Gohar ise 28 puan ile 5'inci sırada yer alıyor.

GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

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Galibiyete getiren golü attıktan sonra Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 'Siu' sevincini yapan 33 yaşındaki Serdar Dursun'un hareketi İranlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Serdar Dursun'un İran kariyeri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kesinlikle başarılı olacak.
Başarılı olacağını düşünmüyorum.

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