Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı

Worcester’de yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni beden pozitifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Sosyal medyada ve moda endüstrisinde sıfır beden modellerin hakimiyetini kırmak istediğini dile getiren Nall, son olarak sosyal medyadan duşta çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak meydan okudu. Güney Afrika’nın Cape Town kentinde tatil yapan Nalls’ın paylaşımı herkesi şaşırttı. Siyah bikinisiyle duşun altındaki bir pozunu yayınlayan Nall, fazla kilolarını eleştirenlere inat göbeğini kusursuz bir şekilde sergiledi.

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİLER

Nall’ın sosyal medyada gündem yaratan paylaşımı “göbek pozitfliği” olarak yorumlandı. Doğal halini paylaştığı için Nall’a teşekkür eden sosyal medya kullanıcıları gönderiyi beğeni yağmuruna tuttu. 11 binden fazla beğeni alan gönderide Nall’a “Çok güzelsin”, “Doğal halini paylaşacak kadar özgüvenli olman inanılmaz” ifadelerini kullandı.



