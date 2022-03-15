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  4. Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı

15.03.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beden pozitifliği savunucu olan büyük beden model Nicholls Nall, fazla kilolarını eleştirenlere duştan yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. Nall’ın kıvrımlarını sergilediği paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Büyük beden modelin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplamayı başardı.

Büyük beden model Nicholls Nall, fazla kiloları eleştirilince duştan paylaştı

Worcester’de yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni beden pozitifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Sosyal medyada ve moda endüstrisinde sıfır beden modellerin hakimiyetini kırmak istediğini dile getiren Nall, son olarak sosyal medyadan duşta çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak meydan okudu. Güney Afrika’nın Cape Town kentinde tatil yapan Nalls’ın paylaşımı herkesi şaşırttı. Siyah bikinisiyle duşun altındaki bir pozunu yayınlayan Nall, fazla kilolarını eleştirenlere inat göbeğini kusursuz bir şekilde sergiledi.

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SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİLER

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Nall’ın sosyal medyada gündem yaratan paylaşımı “göbek pozitfliği” olarak yorumlandı. Doğal halini paylaştığı için Nall’a teşekkür eden sosyal medya kullanıcıları gönderiyi beğeni yağmuruna tuttu. 11 binden fazla beğeni alan gönderide Nall’a “Çok güzelsin”, “Doğal halini paylaşacak kadar özgüvenli olman inanılmaz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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