Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ünlü yetişkin filmi yıldızı Mia Khalifa, cinsel organ itirafıyla herkesi şaşırttı! “Bu erkeklerin küçük..

Ünlü yetişkin filmi yıldızı Mia Khalifa, cinsel organ itirafıyla herkesi şaşırttı! “Bu erkeklerin küçük..

14.03.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Pornhurb yıldızı ve OnlyFans fenomeni Mia Khalifa, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan güzel yıldız son olarak cinsel organ itirafıyla herkesi şaşırttı. Kadın haklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanan erkeklerin cinsel organlarının küçük olduğunu fark ettiğini ifade eden Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Ünlü yetişkin filmi yıldızı Mia Khalifa, cinsel organ itirafıyla herkesi şaşırttı! “Bu erkeklerin küçük..

Eski Pornhurb yıldızı ve OnlyFans fenomeni Mia Khalifa, erkeklerin cinsel organlarının büyüklüğüyle kişilikleri arasında bir bağlantı olduğunu savundu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle dünya gündemine yerleşmesi üzerine savaş karşıtı paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alan Khalifa, cinsel organı küçük olan erkekleri tespit etmek için hayranlarıyla küçük bir ipucu paylaştı. 29 yaşındaki model, kadın hakları üzerinden erkeklerin daha fazla çıkarım yaptığını dile getirerek sosyal medya kullanıcılarıyla ilginç bir tespitinden söz etti.

Ünlü yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın sözleri şaşırttı! Yatak odasındaki en büyük zaafını anlattıÜnlü yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın sözleri şaşırttı! Yatak odasındaki en büyük zaafını anlattı

“BU ERKEKLERİN CİNSEL ORGANI DAHA KÜÇÜK”

2

Toplumsal olarak kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan Khalifa’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı ses getirdi. Khalifa, “Kadın haklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanan ve performatif bir şekilde uygulayan erkekler var. Bunların cinsel organları küçük” ifadelerini kullandı.

OnlyFans fenomenin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Khalifa’nın paylaşımını destekleyen kullanıcılar beğeni ve yorum yağmuruna tutarak ünlü isme katıldıklarını dile getirdi.

Love Island (Aşk Adası) yıldızı Shannon Singh’in elbisesi sosyal medyanın diline düştüLove Island (Aşk Adası) yıldızı Shannon Singh’in elbisesi sosyal medyanın diline düştü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölüme terk etti... Çöp torbasına sarıp diri diri gömdü! Ölüme terk etti... Çöp torbasına sarıp diri diri gömdü!
Bir gören bir daha baktı! Göğüs ucunu bantla...Bir gören bir daha baktı! Göğüs ucunu bantla...
Doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca...Doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Çinli fenomene tepki yağdı! Semenderi canlı canlı taşıyıp..

Müftü cübbesini çıkarttı, kamuflaj giydi! Cepheden paylaştı

Müftü cübbesini çıkarttı, kamuflaj giydi! Cepheden paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.