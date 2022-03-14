Ünlü yetişkin filmi yıldızı Mia Khalifa, cinsel organ itirafıyla herkesi şaşırttı! “Bu erkeklerin küçük..

Eski Pornhurb yıldızı ve OnlyFans fenomeni Mia Khalifa, erkeklerin cinsel organlarının büyüklüğüyle kişilikleri arasında bir bağlantı olduğunu savundu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle dünya gündemine yerleşmesi üzerine savaş karşıtı paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alan Khalifa, cinsel organı küçük olan erkekleri tespit etmek için hayranlarıyla küçük bir ipucu paylaştı. 29 yaşındaki model, kadın hakları üzerinden erkeklerin daha fazla çıkarım yaptığını dile getirerek sosyal medya kullanıcılarıyla ilginç bir tespitinden söz etti.

“BU ERKEKLERİN CİNSEL ORGANI DAHA KÜÇÜK”

Toplumsal olarak kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan Khalifa’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı ses getirdi. Khalifa, “Kadın haklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanan ve performatif bir şekilde uygulayan erkekler var. Bunların cinsel organları küçük” ifadelerini kullandı.

OnlyFans fenomenin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Khalifa’nın paylaşımını destekleyen kullanıcılar beğeni ve yorum yağmuruna tutarak ünlü isme katıldıklarını dile getirdi.



