Büyük beden olduğu için geri çevrilmişti! Kıvrımlı model Iskra Lawrence podyumda...

En popüler büyük beden modeller arasında yer alan Iskra Lawrence sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Kıvrımlarıyla her daim barışık olan büyük beden model daha önce yıllarca ajanslar tarafından nasıl reddedildiğini anlatmıştı.

Büyük beden model, "kendini sevme serüveninin kusursuz olmadığını ve düz bir çizgi üzerinde ilerlemediğini" vurgulayıp "Vücudum, hayatımın her döneminde beni destekledi" demişti.

Kendisiyle barışık olan ve tüm kadınlara da bunu tavsiye eden Lawrance bir marka için iç çamaşırlarıyla podyuma çıktı.

"Yaşadığım en eğlenceli, kapsayıcı ve neşe dolu şov" diyen model "Bu kadar güçlendirici bir marka giyen birçok olağanüstü kadının yanında gösteriyi açıp kapatmak bir onurdu ve bunca yıldan sonra tekrar ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.