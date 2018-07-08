Büyük Britanya'da zafer Sebastian Vettel'in

Formula 1'de sezonun onuncu mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa ikinci sırada başlayan Vettel, mücadelenin bitmesine 5 tur kala liderliği aldı ve sezondaki dördüncü, kariyerindeki 51. şampiyonluğunu yaşadı.
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın ikinci tamamladığı yarışı, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen 3. sırada bitirdi. Bu sonuçla puanını 171'e çıkaran Vettel, şampiyona liderliğini sürdürdü. Alman sürücüyü, 163 puanla Hamilton ve 116 puanla Raikkonen takip etti.
Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si, 22 Temmuz'da yapılacak.
İLK 10
Büyük Britanya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
PİLOTLAR KLASMANI
TAKIMLAR KLASMANI
Alex ikna etti, F.Bahçe'ye 'evet' dedi
Galatasaray'ın İsviçre kampı kadrosu açıklandı
Inter, Galatasaray futbolcu Serdar Aziz'e talip oldu
Fenerbahçe Ospina transferinde mutlu sona yakın
Aras Özbiliz Beşiktaş'tan ayrılıyor
Juventus Cristiano Ronaldo haberleri üzerine bir açıklama yayınladı!
PSG tarihe geçen transferi resmen açıkladı!
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni evi
Beşiktaş, Enes Ünal'ın peşinde!
Jelena Karleusa hayvan hakları için soyundu!
Tanju Çolak Adana Demirspor'un Sportif Direktörü oldu!
UEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attı
Okuyucu Yorumları 0 yorum