Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray kortlara döndü

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, sakatlığı nedeniyle 5 aydır uzak kaldığı tenise döndü. Kalçasındaki sakatlık sebebiyle 29 Ocak'ta ameliyat edilen 32 yaşındaki tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ilk turunda elendiği 14 Ocak'tan beri ilk defa resmi bir maç oynadı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Queen's Club Şampiyonası'nda, çiftlerde mücadele eden Murray ile partneri Feliciano Lopez, bir numaralı seribaşı Juan Sebastian Cabal-Robert Farah ikilisini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak 2017 Wimbledon'da yaşadığı kalça sakatlığı sonrası sahalardan 11 ay uzak kalan Murray, 2019 Avustralya Açık öncesi yaptığı açıklamada, bir daha tenis oynayamayabileceğini söylemişti.
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