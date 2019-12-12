Büyük ekran ve pop up kamera ile dikkatleri çekiyor

Oppo Reno2 Z’nin Gece Mavisi ve Gök Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bize test için Gece Mavisi rengi geldi ve gerçekten çok hoş görünüyor. Özellikle de ışığa göre değişkenlik gösteren renk tonları büyüleyici. Telefonun hem ön hem de arka tarafında Gorilla Glass 5 koruması da mevcut. İsterseniz kutuda gelen koruyucu kılıfı da kullanabilirsiniz.

Reno2 Z’nin ön tarafına baktığımızda herhangi bir fiziksel tuş görmüyoruz. Ekran kasa oranı da %91,1 ki bu da çok iyi. Tabii ön üstte bir selfie kamera da görmüyoruz, çünkü içe doğru gömülü olarak geliyor. Evet, pop-up kamera sisteminden söz ediyoruz.

Telefonumuzda ekrana yedirilmiş parmak izi okuyucu sensör ve yüz tanıma sistemi bulunuyor. Daha pratik ve güvenli bir kullanım için parmak izi okuyucu sensörü kullanmanızı tavsiye ederiz. Gayet performanslı.

6.5 İNÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE EKRAN



Oppo Reno2 Z’nin 6.5 inç değerde ekranı var. 2340-1080 çözünürlük sunan bu ekran, Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve hem iç hem de dış mekan kullanımlarında iyi bir parlaklık, iyi bir netlik kalitesi sunuyor. Uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin zararlı mavi ışıklardan korunması için gece modunu da aktifleştirebiliyorsunuz.