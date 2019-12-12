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Büyük ekran ve pop up kamera ile dikkatleri çekiyor

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Son dönemde ürettiği pop-up kamera sistemli telefonlarla adından söz ettiren Oppo, bu akıma yeni bir örnekle daha karşımızda. Oppo Reno2 Z

Büyük ekran ve pop up kamera ile dikkatleri çekiyor

Oppo Reno2 Z’nin Gece Mavisi ve Gök Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bize test için Gece Mavisi rengi geldi ve gerçekten çok hoş görünüyor. Özellikle de ışığa göre değişkenlik gösteren renk tonları büyüleyici. Telefonun hem ön hem de arka tarafında Gorilla Glass 5 koruması da mevcut. İsterseniz kutuda gelen koruyucu kılıfı da kullanabilirsiniz.
Reno2 Z’nin ön tarafına baktığımızda herhangi bir fiziksel tuş görmüyoruz. Ekran kasa oranı da %91,1 ki bu da çok iyi. Tabii ön üstte bir selfie kamera da görmüyoruz, çünkü içe doğru gömülü olarak geliyor. Evet, pop-up kamera sisteminden söz ediyoruz.

Telefonumuzda ekrana yedirilmiş parmak izi okuyucu sensör ve yüz tanıma sistemi bulunuyor. Daha pratik ve güvenli bir kullanım için parmak izi okuyucu sensörü kullanmanızı tavsiye ederiz. Gayet performanslı.

6.5 İNÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE EKRAN

Oppo Reno2 Z’nin 6.5 inç değerde ekranı var. 2340-1080 çözünürlük sunan bu ekran, Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve hem iç hem de dış mekan kullanımlarında iyi bir parlaklık, iyi bir netlik kalitesi sunuyor. Uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin zararlı mavi ışıklardan korunması için gece modunu da aktifleştirebiliyorsunuz.

Telefonda MediaTek Helio P90 (MT6779) çipseti, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama mevcut. Android 9 işletim sistemi ve Oppo’nun hazırladığı akıcı arayüz ile kullanım gayet kolay. Bu telefonda pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla oynayabilirsiniz. Her zaman büyük ekranlı telefonlar için dediğimiz gibi bu telefonda da bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak gayet zevkli.
Reno2 Z’nin bir diğer dikkat çeken tarafı da kameraları. Arka tarafta toplamda 4 kameradan oluşan özel bir sistem var. 48+8+2+2MP’den oluşan bu sistemle 4K videolar çekebilir, 119 derecelik geniş açıda fotoğraflar çekebilir, bokeh efektli fotoğraflar çekebilir, hızlı videolar ve yavaş videolar kaydedebilirsiniz.

Ön taraftaki selfie kamera ise 16MP değerde ve pop-up sistemi iyi çalışıyor. Yetkililer, bu mekanik sistemin yıllarca rahatlıkla kullanılabileceğini belirtiyor. Ön kamera tarafında da en dikkat çekici özellik olarak bokeh efektli videolar çekebildiğinizi belirtelim. Hem ön hem de arka kameraların özellikle iyi ışıklı ortamlarda başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

VOOC 3.0 HIZLI ŞARJ

Oppo Reno2 Z’de 4000mAh pil var. Oppo’nun VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisine destek veren pil, sıfırdan %51’e yarım saatte şarj olabiliyor. Telefon, normal kullanımda tek şarj ile 2 günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Eğer sosyal medya ve video odaklı hareket ederseniz tej şarj ile bir günü tamamlayabiliyorsunuz.

Toparlamak gerekirse Oppo Reno2 Z, gerek tasarımı, gerek büyük ekranı, gerekse de kameralarıyla dikkat çeken bir Android telefon. Pop-up kameralı telefon akımı için henüz “yeni” diyebiliriz ve piyasada çok fazla örnek yok. Dolayısıyla bu tip yenilikler dikkatinizi çekiyorsa, bu telefona şans verebilirsiniz.

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Oppo Reno Z oppo

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