Büyük gurur! Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da galibiyetle başladı!

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund'un gollerini 72 ve 90+3'üncü dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünde Dortmund, ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Eintracht Frankfurt ise ilk haftada puanla tanışamadı.
Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte uzun yıllar formasını giydiği Signal Iduna Park'a teknik direktör olarak gelen Nuri Şahin, taraftarıyla bütünleşti.