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Büyük gurur! Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da galibiyetle başladı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.08.2024 22:08
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Bundesliga'nın açılış haftasında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etti. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, ilk maçta taraftarına galibiyetle 'merhaba' dedi.

Büyük gurur! Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da galibiyetle başladı!

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund'un gollerini 72 ve 90+3'üncü dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünde Dortmund, ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Eintracht Frankfurt ise ilk haftada puanla tanışamadı.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE TARAFLARIYLA BÜTÜNLEŞTİ!

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte uzun yıllar formasını giydiği Signal Iduna Park'a teknik direktör olarak gelen Nuri Şahin, taraftarıyla bütünleşti.

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Borussia Dortmund Nuri Şahin
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