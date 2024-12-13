Anlamlı hareket! Çağlar Ertuğrul Prens dizisinden alacağı ücreti bakın ne yapacak...

Benim İçin Üzülme, Beyaz Karanfil, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede yer alan Çağlar Ertuğrul son olarak Kalpazan ve Prens dizilerindeki performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Espirileriyle de herkesi güldüren Çağlar Ertuğrul, yaptığı bağışla gündeme geldi. Koruncuk Vakfı'nın 45'inci Yıl Balosu'nda eğitime ve vakıfa katkılarından dolayı teşekkür plaketi aldı.

PRENS'TEN ALACAĞI ÜCRETİ BAĞIŞLADI!

Ertuğrul, Koruncuk Vakfı‘nın 45. Yıl Balosu'nda Prens dizisinin 3. sezonundan alacağı ücretin tamamını Koruncuk Vakfı‘na bağışlayacağını açıkladı.

Ertuğrul konuşmasında “Genç kızlara aile olduğunuz için ben tekrardan size teşekkür ediyorum. Ben de birkaç zamandır hazırladığım bir şeyden bu gece bu gecenin hayrına bahsetmek istiyorum. Yaptığım işler ne kadar şanslıyım ki hem çocuklar hem de herkes tarafından seviliyor. En son Prens dizimize korsan rolünü de sevdiler. Geçen gün hatta 5 yaşında bir kız çocuğuyla bir sahne çekiyorduk. Prenses’in şarkısı dilindeydi. Ben de bunun müjdesini vereyim; Prens’in 3. sezondan alacağım ücreti Koruncuk’a bağışlıyorum” ifadelerini kullandı.