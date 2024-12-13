MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Anlamlı hareket! Çağlar Ertuğrul Prens dizisinden alacağı ücreti bakın ne yapacak...

Anlamlı hareket! Çağlar Ertuğrul Prens dizisinden alacağı ücreti bakın ne yapacak...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.12.2024 00:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, dizinin 3. sezonunda alacağı ücreti bağışlayacağını açıkladı.

Anlamlı hareket! Çağlar Ertuğrul Prens dizisinden alacağı ücreti bakın ne yapacak...

Benim İçin Üzülme, Beyaz Karanfil, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede yer alan Çağlar Ertuğrul son olarak Kalpazan ve Prens dizilerindeki performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

3729097_33744862bc67a0641ae52d45

Espirileriyle de herkesi güldüren Çağlar Ertuğrul, yaptığı bağışla gündeme geldi. Koruncuk Vakfı'nın 45'inci Yıl Balosu'nda eğitime ve vakıfa katkılarından dolayı teşekkür plaketi aldı.

PRENS'TEN ALACAĞI ÜCRETİ BAĞIŞLADI!

Ertuğrul, Koruncuk Vakfı‘nın 45. Yıl Balosu'nda Prens dizisinin 3. sezonundan alacağı ücretin tamamını Koruncuk Vakfı‘na bağışlayacağını açıkladı.

Screen-Shot-2024-04-16-at-14.29

Ertuğrul konuşmasında “Genç kızlara aile olduğunuz için ben tekrardan size teşekkür ediyorum. Ben de birkaç zamandır hazırladığım bir şeyden bu gece bu gecenin hayrına bahsetmek istiyorum. Yaptığım işler ne kadar şanslıyım ki hem çocuklar hem de herkes tarafından seviliyor. En son Prens dizimize korsan rolünü de sevdiler. Geçen gün hatta 5 yaşında bir kız çocuğuyla bir sahne çekiyorduk. Prenses’in şarkısı dilindeydi. Ben de bunun müjdesini vereyim; Prens’in 3. sezondan alacağım ücreti Koruncuk’a bağışlıyorum” ifadelerini kullandı.

Prens eşcinsel mi? Giray Altınok ilk kez açıkladı 'Çıplak bir erkekle...' Prens eşcinsel mi? Giray Altınok ilk kez açıkladı 'Çıplak bir erkekle...'
Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yürek yakan olay! Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu! 21 kişi hastanelik oldu

Yürek yakan olay! Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu! 21 kişi hastanelik oldu

İsrail basınından çarpıcı iddia! İsrail Hava Kuvvetleri İran'a saldıracak: Hedefte ise...

İsrail basınından çarpıcı iddia! İsrail Hava Kuvvetleri İran'a saldıracak: Hedefte ise...

İran ile savaş açıklaması! Dikkat çeken Netanyahu sözleri: 'Güvenmiyorum'

İran ile savaş açıklaması! Dikkat çeken Netanyahu sözleri: 'Güvenmiyorum'

Eşinin hediye ettiği arabanın fiyatı dudak uçuklattı!

Eşinin hediye ettiği arabanın fiyatı dudak uçuklattı!

Hain teröristler sivil halka ateş açtı

Hain teröristler sivil halka ateş açtı

Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı oldu

Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.