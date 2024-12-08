Prens karakteri eşcinsel mi? Giray Altınok ilk kez açıkladı! 'Çıplak bir erkekle...'

Prens'in yaratıcısı ve başrol oyuncusu Giray Altınok, konuk olduğu İbrahim Selim'in programında diziye ve özel hayatına dair birçok bilinmeyeni anlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda baba olan ve her sözüyle seyircileri güldürmeyi başaran ünlü isim, samimi açıklamalarıyla hem güldürmüş hem de duygulandırmıştı.

Ünlü oyuncu, "Sahneyi çekiyoruz. 'Böyle bir sahne var. Birilerinin gelmesi lazım' dedim. Dün akşam hareketli geçmiş. Bir tur aldık güzel oldu. 'Bir tur daha alalım ara verelim.' dediler. Ben de bornozumu giydim. Herkes bornozunu giydi. Bir tane hanımefendi ellerinden tahtaya bağlı şekilde yerde çıplak oturuyor. 'Açmayın çok uzun sürüyor. Ben böyle beklerim' dedi. Duruyor, ben de bornozumla duruyorum. Yanından geçerken 'Giray Bey ben hatırladınız mı?' dedi. Şöyle bir baktım 'Ben sizi hatırlayamadım' dedim. 'Bir deneme çekimine girmiştim. Siz bana orada tavsiye vermiştiniz' dedi. 'Allah' dedim." sözleriyle Prens sahnesinin ilk açılış sahnesini anlatmıştı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılardan da bahseden Altınok, aç kaldığı günlerde yaşadığı duygusal olayı da ilk defa paylaşmıştı. Ünlü isim Biz Ozan'la bir seferinde 3 gün yemek yemedik. O kadar para yok. Hayatımızda hiçbir şey istemeye alışık insanlar değiliz. En son üst sokaktaki markete gidip erzak istedim. Babam, annem gönderir istesek ama istemeyeceğiz ya... Öleceğiz artık. Hiç unutmuyorum, zordu. Adam voleybol maçı izliyordu, gecenin saat 10'u girdim, anlatıyorum, ağabey durumumuz yok falan.Adam dönmüyor bana, izlemeye devam ediyor. 'Yer yarılsın Allah'ım içine gireyim bitsin bu işkence' diyorum içimden. Çıkarken 'dur dur' dedi." demişti.

PRENS KARAKTERİ EŞCİNSEL Mİ?

Prens dizisinin yayınlanmasının ardından ana karakter olan Prens'in eşcinsel olup olmadığı merak ediliyordu. Giray Altınok karakterle ilgili konuştu. Zarif ve kırılgan olduğu için karakterinin yanlış anlaşıldığını belirten Altınok, karakterin eşcinsel olmadığını söyledi.

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