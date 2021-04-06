Büyük iddia! Belhanda, Olympiakos ile anlaştı

Younes Belhanda'nın, Galatasaray macerası sona erdi. Sarı kırmızılı kulüp, Faslı futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Oyuncunun kulüp imajına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.Açıklamaya göre Belhanda'nın, daha öncede sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmişti.

Buna göre Belhanda'nın profesyonel futbolcu sözleşmesinin FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. maddesi uyarınca 10 Mart'tan itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmişti.31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği röpörtajda saha zemeni nedeniyle sarı kırmızılı yönetimi hedef almıştı. Belhanda'nın sözleşmesi, sezon sonunda sona erecekti.

YENİ DURAĞI OLYMPIAKOS

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda için sürpriz transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.Valencia, Real Betis, Nice ile ismi anılan Belhanda için bu kez de Yunan ekibi Olympiakos'un devrede olduğu bildirilmişti.Fas basınında çıkan haberde Belhanda'nın Yunan kulübü ile anlaştığını iddia etti.



