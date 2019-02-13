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Büyük ikramiye talihlisi tüm parayı harcadı: Pişman değilim

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 13.02.2019 07:14 | Son Güncelleme

İngiltere’de piyangodan büyük ikramiyeyi kazanan Michael Carroll’un elindeki milyonlarca sterlini harcadıktan sonra evini ve arabasını da sattığı ve şimdi ağır işçilik yapmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Büyük ikramiye talihlisi tüm parayı harcadı: Pişman değilim

Michael Carroll, 2002 yılında 19 yaşındayken piyangodan 9.7 milyon sterlin (yaklaşık 66 milyon TL) kazandı. Carroll, kazandığı milyonları harcamaya koyuldu. Bir günde 10 bin sterlin harcamakla övünen genç İngiliz, caddelerde üzerinde ‘Serseriler Kralı’ (King of Chavs) yazılı Mercedes marka aracıyla dolaşıp, yoldan geçenlerin üzerine çeşitli yiyecekler atarak eğleniyordu. 2012’de Carroll’un elindeki sermayeden geriye hiçbir şey kalmamıştı.

Sputnik'in The Sun'dan aktardığına göre, “Milyonlarım 10 yıl gibi kısa bir sürede yok oldu. Kendime ait diyebileceğim ne evim, ne de arabam var. Fakat pişman değilim, kolay kazandım ve kolay kaybettim” diyen Carroll, tekrar çalışmaya başladığında çok daha mutlu olduğunu ifade etti.

Şimdi İskoçya’da yaşadığını ve günde 12 saat ağır işlerle uğraştığını söyleyen eski milyoner, “50 kilogramlık kömür torbaları taşıyorum ve benzincilerde satılan kütükleri kesiyorum” diye konuştu. Sabah saat 06.00 ile 18.00 arasında 150 kömür torbası taşıyabildiğini söyleyen Carroll, “Bazen bahşiş olarak birkaç sterlin veriyorlar, bu oldukça komik” ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Aptal herif faize yatırsaydın sade faizi yeseydin ölene kadar.
ingiltereyi turkiye gibi kiyaslamamak lazim. orada bankalarda fazi yok denecek kadar az hatta aksine parani bankada guvenle tuttugun icin bankalar paradan kesinti yapiyor:) cunku zaten para var bankanin paraya ihtiyaci yok kredi vs vermek icin:)
O vakit se ölüm çabuk gelir yine o para ona yar olmazdı.
Parayı kazanmış ama insanlığını kaybetmiş.
@ant_romantik ben burda yaşıyorum hiç öyle para falan kesmezler bu paranın vergisini zaten kesipde öyle veriyorlar bu ingilizlerin yaşamı böyle bugün buldun bugün ye
@altaysavasan gelirin %45ni vergi olarak alıyorlar çok zengin devlet olduklarından -_-
genelde piyango ile ikramiye kazananların sonu hep böyle ibretlik oluyor.
@cabarr Bu ibretlik mi sence, Adam yedim pişman değilim diyor. Sadece ülkemizde haftada 5 (piyango hariç), Ayda 20 yılda 240 Kişiye ikramiye vuruyor. Duyduğunuz 2 - 3 örneğe de -ibretlik oluyor- yazmanız komik.
maloz
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