MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

22.10.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu ve eski sevgilisi Onno Tunç'un filmlere konu olacak aşk hikayesini duyunca derinden etkileneceksiniz.

Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

Minik Serçe lakabıyla yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran Sezen Aksu, unutulmaz aşk şarkılarıyla dilden dile dolaşmaya devam ediyor. Sezen Aksu'nun kalplere dokunan şarkılarının ise çoğu zaman bir hikayesi oldu. İşte Minik Serçe'ye şarkılar yazdıran yıkık aşk öyküsü...

Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

Sezen Aksu, 70’li yılların sonlarında Gölge Etme, Firuze ve Ağlamak Güzeldir albümleri ile kariyerinde zirveye tırmandı.

Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

1984 yılında Nükhet Duru ve geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz müzik insanı Atilla Özdemiroğlu sayesinde Sezen Aksu’nun hayatı kökünden değişti. Yakın arkadaşları, Aksu’ya yeni albümünde yeni bir aranjörle çalışması için ısrar etmişlerdi. Sezen Aksu’nun kabulü üzerine Nükhet Duru, Sezen Aksu ve Onno Tunç'u tanıştırdı.

Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

Nükhet Duru yıllar sonra bu tanışmayı ''Gözlerinden çıkan kıvılcımları görmemek imkansızdı. Hınzırca birbirlerine laf atıyor, çaktırmadan bakışıyor ve sürekli flört ediyorlardı. Aralarındakinin aşka dönüşeceğini daha ilk andan anlamıştım.'' cümleleriyle anlatmıştı.

Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

Onno Tunç’un zekası, üretkenliği, karizması Sezen Aksu’yu derinden etkilemişti. İkili, Aysel Gürel ile birlikte 'Sen Ağlama' albümü için uzun saatler stüdyoda çalışmaya başlamışlardı. Gün geçtikçe daha fazla yakınlaşan Aksu ve Tunç'un yeni bir aşka yelken açması çok uzun sürmedi.

Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

Her ne kadar aşk sözcükleri ve sevgi dolu halleriyle mutlu bir profil çizseler de, ikilinin yakınları tarafından anlatılanlara göre, Onno Tunç ve Sezen Aksu'nun şiddetli kavgalar yaşadıkları da oluyordu.

Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

Bu kavgalar, kimi zaman Sezen Aksu'yu günümüzde hala ilgiyle dinlenen 'Git' şarkısını yazmaya itmişti. Aksu, Tunç ile kavga ettiği gecelerden birinde 'Git' şarkısını yazmıştı. Sezen Aksu, sevgilisi Onno Tunç ile kavga ettiği geceler soluğu Nükhet Duru'nun evinde alıyordu. Ancak bu ayrılık yalnızca bir gece sürüyor, Aksu sabahın ilk ışıklarında Onno Tunç'un evine koşuyordu.

Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

BÜYÜK AŞK BİTTİ

Kavgalardan ve kalp ağrılarından yıpranan ikili, 1992 yılında ayrılmaya karar verdi. Ancak sanatlarını icra edebilmek için birlikte çalışmaya devam ettiler. İkisi de başka insanlarla evlenip yuvalarını kurdular.

Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

14 Ocak 1996 yılında Sezen Aksu, acı haberle sarsıldı. Onno Tunç’un hobi olarak kullandığı uçağı düşmüş, Tunç hayat gözlerini yummuştu. Sezen Aksu 2018 yılında verdiği bir röportajda o kaybın kendisi için ne ifade ettiğini şu cümlelerle açıklamıştı: 22 senedir Onno’yu rüyalarımda görmediğim ve anmadığım tek bir gün yok...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sabrina Ghio flaşların azizliğine uğradı! İçi dışı birSabrina Ghio flaşların azizliğine uğradı! İçi dışı bir
PARTNER"Her zaman yanımda ol!""Her zaman yanımda ol!"
Hiç çekinmedi! Duştan çıkıp ıslak ıslak poz verdiHiç çekinmedi! Duştan çıkıp ıslak ıslak poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Sağlıkçı heykelleri sosyal medyada tartışma yarattı

Sağlıkçı heykelleri sosyal medyada tartışma yarattı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bekaretini kocasına sakladı

Bekaretini kocasına sakladı

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.