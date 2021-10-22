Büyük kavgalar, kıskançlıklar! Sezen Aksu'nun duyunca kahrolacağınız hazin aşk öyküsü!

Minik Serçe lakabıyla yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran Sezen Aksu, unutulmaz aşk şarkılarıyla dilden dile dolaşmaya devam ediyor. Sezen Aksu'nun kalplere dokunan şarkılarının ise çoğu zaman bir hikayesi oldu. İşte Minik Serçe'ye şarkılar yazdıran yıkık aşk öyküsü...

Sezen Aksu, 70’li yılların sonlarında Gölge Etme, Firuze ve Ağlamak Güzeldir albümleri ile kariyerinde zirveye tırmandı.

1984 yılında Nükhet Duru ve geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz müzik insanı Atilla Özdemiroğlu sayesinde Sezen Aksu’nun hayatı kökünden değişti. Yakın arkadaşları, Aksu’ya yeni albümünde yeni bir aranjörle çalışması için ısrar etmişlerdi. Sezen Aksu’nun kabulü üzerine Nükhet Duru, Sezen Aksu ve Onno Tunç'u tanıştırdı.

Nükhet Duru yıllar sonra bu tanışmayı ''Gözlerinden çıkan kıvılcımları görmemek imkansızdı. Hınzırca birbirlerine laf atıyor, çaktırmadan bakışıyor ve sürekli flört ediyorlardı. Aralarındakinin aşka dönüşeceğini daha ilk andan anlamıştım.'' cümleleriyle anlatmıştı.

Onno Tunç’un zekası, üretkenliği, karizması Sezen Aksu’yu derinden etkilemişti. İkili, Aysel Gürel ile birlikte 'Sen Ağlama' albümü için uzun saatler stüdyoda çalışmaya başlamışlardı. Gün geçtikçe daha fazla yakınlaşan Aksu ve Tunç'un yeni bir aşka yelken açması çok uzun sürmedi.

Her ne kadar aşk sözcükleri ve sevgi dolu halleriyle mutlu bir profil çizseler de, ikilinin yakınları tarafından anlatılanlara göre, Onno Tunç ve Sezen Aksu'nun şiddetli kavgalar yaşadıkları da oluyordu.

Bu kavgalar, kimi zaman Sezen Aksu'yu günümüzde hala ilgiyle dinlenen 'Git' şarkısını yazmaya itmişti. Aksu, Tunç ile kavga ettiği gecelerden birinde 'Git' şarkısını yazmıştı. Sezen Aksu, sevgilisi Onno Tunç ile kavga ettiği geceler soluğu Nükhet Duru'nun evinde alıyordu. Ancak bu ayrılık yalnızca bir gece sürüyor, Aksu sabahın ilk ışıklarında Onno Tunç'un evine koşuyordu.

BÜYÜK AŞK BİTTİ

Kavgalardan ve kalp ağrılarından yıpranan ikili, 1992 yılında ayrılmaya karar verdi. Ancak sanatlarını icra edebilmek için birlikte çalışmaya devam ettiler. İkisi de başka insanlarla evlenip yuvalarını kurdular.

14 Ocak 1996 yılında Sezen Aksu, acı haberle sarsıldı. Onno Tunç’un hobi olarak kullandığı uçağı düşmüş, Tunç hayat gözlerini yummuştu. Sezen Aksu 2018 yılında verdiği bir röportajda o kaybın kendisi için ne ifade ettiğini şu cümlelerle açıklamıştı: 22 senedir Onno’yu rüyalarımda görmediğim ve anmadığım tek bir gün yok...

